Manisaspor 1 - Adanaspor 2
TFF 1.Lig 22. haftasında Manisaspor ile Adanaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.
Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan, Abdülkadir Korkut (46' Uğur Pamuk), Kemal Temel, Bilal Sebaihi, Kağan Miray Bağış, Constantin Bakaki (54' Furkan Parsak), Slavko Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (89' )
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Onur Akbay (82' Yakup Demir), Renan Diniz, Vladimir Koman, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz, Magaye Gueye, Roni Gleison (75' Oğuz Han Aynaoğlu), Uche Kalu (62' Bahattin Köse)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kapluhan, Murat Şener, Ramazan Keleş
Goller: DK 45: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 60: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 90: Tevfik Altındağ (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 7: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 26: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 35: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 59: Berkan Yıldırım (Adanaspor), DK 86: Furkan Parsak (Manisaspor), DK 90: Bahattin Köse (Adanaspor)
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