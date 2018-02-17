İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Jose Fernando Vıana De Santana, Luıs Carlos Novo Neto, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.