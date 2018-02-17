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İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Jose Fernando Vıana De Santana, Luıs Carlos Novo Neto, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Alanyaspor: Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bahattin Şimşek

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