Demir Grup Sivasspor 3 - Osmanlıspor 2
Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Osmanlıspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 3-2 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Hakan Bilgiç, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (65' Henri Saivet), Robinho, Muhammet Demir (58' Zoro Cyriac), Emre Kılınç (73' Thievy Bifouma)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu (46' Anıl Karaer), Luiz Carlos, Adrien Regattin, Serdar Gürler (26' Musa Çağıran), Raheem Lawal (46' Payam Sadeghian), Tortol Lumanza Lembi, Aminu Umar, Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek, Ali Şansalan
Goller: DK 24: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 61: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), DK 71: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 82: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Zoro Cyriac (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 40: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 50: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 60: Payam Sadeghian (Osmanlıspor), DK 70: Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor), DK 74: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Musa Çağıran (Osmanlıspor)
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