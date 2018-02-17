Giresunspor 0 - Denizlispor 2
TFF 1.Lig 22. haftasında Giresunspor ile Denizlispor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.
Giresunspor: Ahmet Şahin, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Panajotis Dimitriadis (83' Hakan Barış), Muhammet Reis (34' Recep Aydın), Dodo, Jones Carioca, Sinan Özkan, Dmytro Korkishko (46' Henrique Almeida)
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü, Alperen Babacan, Ismail Aissati, İsmail Haktan Odabaşı (66' Leandro Kappel), Hasan Kılıç, Taşkın İlter, Ziya Alkurt (83' Veli Acar), Patrick Friday Eze (62' Mehmet Akyüz)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Gökhan Memişoğlu, Engin Erdem, Alper Çetin
Goller: DK 36: Barış Örücü (Denizlispor), DK 57: Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 19: Çağlar Birinci (Giresunspor), DK 35: Ahmet Şahin (Giresunspor), DK 38: Cenk Güvenç (Denizlispor), DK 59: Hasan Kılıç (Denizlispor), DK 61: Patrick Friday Eze (Denizlispor), DK 76: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 85: Taşkın İlter (Denizlispor), DK 85: Hakan Barış (Giresunspor)
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