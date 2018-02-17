Antalyaspor 2 - Kayserispor 1
Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando (90' William Vainqueur), Hakan Özmert, Deniz Kadah, Emre Güral (81' Yekta Kurtuluş), Nazim Sangare (83' Milan Jevtovic), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (46' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Atila Turan (55' Güray Vural), Ryan Mendes, Silvestre Varela (64' Artem Kravets), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat
Goller: DK 60: Emre Güral (Antalyaspor), DK 80: Umut Bulut (Kayserispor), DK 88: Souleymane Doukara (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 35: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 40: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 48: Atila Turan (Kayserispor)
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