﻿
Antalyaspor 2 - Kayserispor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPOR 2 - KAYSERİSPOR 1

Antalyaspor 2 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

387 Okunma

Antalyaspor 2 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando (90' William Vainqueur), Hakan Özmert, Deniz Kadah, Emre Güral (81' Yekta Kurtuluş), Nazim Sangare (83' Milan Jevtovic), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (46' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Atila Turan (55' Güray Vural), Ryan Mendes, Silvestre Varela (64' Artem Kravets), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat

Goller: DK 60: Emre Güral (Antalyaspor), DK 80: Umut Bulut (Kayserispor), DK 88: Souleymane Doukara (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 35: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 40: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 48: Atila Turan (Kayserispor)

﻿

Antalyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
Futbol: Haftanın programı
1
Antalyaspor Başkanı Bulut, Eto’o gerçeğini açıkladı
Kayserispor'da hedef Avrupa
Galatasaray 3 - Antalyaspor 0
İşte Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿