Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Robson De Souza, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Luız Carlos Martıns Moreıra, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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