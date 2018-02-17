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Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - OSMANLISPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Robson De Souza, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Luız Carlos Martıns Moreıra, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek, Ali Şansalan

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