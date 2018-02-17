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BB Erzurumspor 5 - Gaziantepspor 1
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BB ERZURUMSPOR 5 - GAZİANTEPSPOR 1

BB Erzurumspor 5 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 22. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantepspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 5-1 kazandı.

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BB Erzurumspor 5 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 22. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantepspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 5-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Erman Bulucu, Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Burhan Eşer (73' Selim Aydemir), Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (46' Metin Yüksel), Christian Bekamenga, Gökhan Karadeniz (67' Demba Savage)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gaziantepspor: Selçuk Özcan (34' Musa Emre Yakar), Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Harun Enes Nural (75' Mehmet Kasım Doğala), Mustafa Emirhan Özyaşar (57' İbrahim Halil Fıstıkçı), Ahmet Olğun, Yusuf Erdem

Teknik Direktör:

Hakem: Kadir Sağlam, Sezgin Çınar, Ahmet Ayaz, Bilal Köseoğlu

Goller: DK 13: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 40: Yusuf Erdem (Gaziantepspor), DK 45: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 53: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 62: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 66: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 45: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 56: Stephane Acka (BB Erzurumspor), DK 80: Hakan Arslan (BB Erzurumspor)

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