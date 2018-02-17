﻿
Balıkesirspor Baltok 1 - Elazığspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - ELAZIĞSPOR 1

Balıkesirspor Baltok 1 - Elazığspor 1

TFF 1.Lig 22. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

336 Okunma

Balıkesirspor Baltok 1 - Elazığspor 1

TFF 1.Lig 22. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (83' Oğuz Yılmaz), Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Burak Çalık (70' Mehmet Boztepe), Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Giray Bulak

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam, Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (68' Ioan Hora), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Halil İbrahim Pekşen (62' Mertan Caner Öztürk), Lamine Diarra (81' Muhammed Ildiz)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın, Adem Sarıtaş

Goller: DK 48: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 76: Lamine Diarra (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 59: Canberk Dilaver (Elazığspor), DK 64: Lamine Diarra (Elazığspor)

﻿

Balıkesirspor Baltok - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
Futbol: Haftanın programı
Elazığspor deplasmana 21 futbolcuyla gitti
7
Özlenen Ankaragücü geri döndü
İşte Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Elazığspor 1 - Denizlispor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿