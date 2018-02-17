Balıkesirspor Baltok 1 - Elazığspor 1
TFF 1.Lig 22. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (83' Oğuz Yılmaz), Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Burak Çalık (70' Mehmet Boztepe), Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam, Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (68' Ioan Hora), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Halil İbrahim Pekşen (62' Mertan Caner Öztürk), Lamine Diarra (81' Muhammed Ildiz)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın, Adem Sarıtaş
Goller: DK 48: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 76: Lamine Diarra (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 59: Canberk Dilaver (Elazığspor), DK 64: Lamine Diarra (Elazığspor)
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