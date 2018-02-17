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Giresunspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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GİRESUNSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında Giresunspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında Giresunspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Muhammet Reis, Jones Da Sılva Lopes, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Şahin

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Denizlispor: Ziya Alkurt, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü, Patrıck Frıday Eze

Teknik Direktör:

Hakem: Özgüç Türkalp, Gökhan Memişoğlu, Engin Erdem, Alper Çetin

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