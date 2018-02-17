Giresunspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 22. haftasında Giresunspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Muhammet Reis, Jones Da Sılva Lopes, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Denizlispor: Ziya Alkurt, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü, Patrıck Frıday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Gökhan Memişoğlu, Engin Erdem, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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