Manisaspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Manisaspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 22. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Billal Sebaıhı, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Ümit Yasin Arslan, Alper Önal, Asım Hamzaçebi, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Uche Kalu, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Souza Dınız, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kapluhan, Murat Şener, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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