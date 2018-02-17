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Manisaspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSASPOR - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisaspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 22. haftasında Manisaspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Manisaspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 22. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Billal Sebaıhı, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Ümit Yasin Arslan, Alper Önal, Asım Hamzaçebi, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Uche Kalu, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Souza Dınız, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kapluhan, Murat Şener, Ramazan Keleş

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