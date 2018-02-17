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Galatasaray'a dev sponsor! Mustafa Cengiz'in ilk hamlesi...
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GALATASARAY'A DEV SPONSOR! MUSTAFA CENGİZ'İN İLK HAMLESİ...

Galatasaray'a dev sponsor! Mustafa Cengiz'in ilk hamlesi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti.

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Cengiz, görevde henüz 1 ayını doldurmadan ilk icraatını gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, 2010 yılında ABD'de kurulan ve yıllık 2 milyar dolardan fazla bir gelire sahip olan Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Taraflar arasındaki tüm resmi işlemler gerçekleşti. İmza töreni önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. 

DETAYLAR TÖRENDE AÇIKLANACAK 

9 ay önce Türkiye pazarına giren ve her geçen gün büyüyen Jeunesse Global ile çorap sponsorluğu için anlaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı'ndaki reklam panolarında şirketin reklamları yapılacak. Anlaşmanın detayları hafta içi Türk Telekom Stadı'nda yapılacak olan imza töreninde açıklanacak. Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıktığı çoraplarda şirketin ismi yazacak. Şirketin Galatasaray'ı seçmesindeki en büyük  neden ise Avrupa'da ve dünyada tanınır bir takım olması olarak belirtildi.

(Güneş)

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