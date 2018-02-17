Filede Ankara derbisi

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak başkent derbisi saat 17:00’de başlayacak ve Mücasabaka Deniz Demin Güvenç ve Hatice Yıldız Özmen hakem ikilisi yönetecek.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşma da Halkbank Başan Takımı’nın 3-0’lık galibiyeti ile sona ermişti.
Hedef playoff
Maçla ilgili konuşan Halkbank Başan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, bu yıl playoff oynamak ve burada da başarı yakalamayı hedeflediklerini, İlbank maçının da bu yolda aşılması gereken engellerden biri olduğunu söyledi.
Gürbüzsel, “Sahada iyi voleybol oynayıp sonunda da üç puan almak istiyoruz. Ankara derbisine yakışan bir mücadele olmasını diliyorum” diye konuştu.
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