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Filede Ankara derbisi
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FİLEDE ANKARA DERBİSİ

Filede Ankara derbisi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 21.hafta maçları yarın (18 Şubat, Pazar) oynanacak. Lig’de oynadığı 20 maçta kazandığı 27.65 puanla 6.sırada yer alan Halkbank, İlkbank’la oynayacak.

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Başkent Voleybol Salonunda oynanacak başkent derbisi saat 17:00’de başlayacak ve Mücasabaka Deniz Demin Güvenç ve Hatice Yıldız Özmen hakem ikilisi yönetecek.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşma da Halkbank Başan Takımı’nın 3-0’lık galibiyeti ile sona ermişti.

Hedef playoff

Maçla ilgili konuşan Halkbank Başan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, bu yıl playoff oynamak ve burada da başarı yakalamayı hedeflediklerini, İlbank maçının da bu yolda aşılması gereken engellerden biri olduğunu söyledi.

Gürbüzsel, “Sahada iyi voleybol oynayıp sonunda da üç puan almak istiyoruz. Ankara derbisine yakışan bir mücadele olmasını diliyorum” diye konuştu.

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