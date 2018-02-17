Bursaspor kötü seriyi bozmak istiyor

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek.
Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta da galibiyete uzanamayan ve bu süreçte 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligdeki uzun süren galip gelememe serisini taraftarı önünde sonlandırmak isteyen Timsah, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
Bursaspor, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmıştı. Malatya’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar, 4-2’lik skorla kazanırken, goller ise Ekong, Batalla, Kembo ve Stancu’dan gelmişti.
Yeşil-beyazlı takım, ligde 7 maçtır galip gelemeyerek, bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyor. Le Guen’in öğrencileri, yarınki mücadeleden galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.
Ev sahibi ekipte ligdeki son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız isim Pablo Batalla, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Deneyimli oyuncunun şans verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi. Fransız çalıştırıcının Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu da Batalla olacak.
Bursaspor’un devre arasında kiraladığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında forma giyememişti. Dubai’de tedavi gördüğü ve yarın Bursa’ya döneceği açıklanan Sow, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
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