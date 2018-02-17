Antalyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Emre Güral, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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