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Antalyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Emre Güral, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kayserispor: Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil, Serkan Tokat

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