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Balıkesirspor Baltok - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR BALTOK - ELAZIĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor Baltok - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Elazığspor: Orhan Şam, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Lamine Dıarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın, Adem Sarıtaş

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