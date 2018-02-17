Balıkesirspor Baltok - Elazığspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 22. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Elazığspor: Orhan Şam, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Lamine Dıarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın, Adem Sarıtaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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