BB Erzurumspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 22. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Erman Bulucu, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Ahmet Olğun, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem, Harun Enes Nural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Sezgin Çınar, Ahmet Ayaz, Bilal Köseoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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