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BB Erzurumspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
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BB ERZURUMSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

BB Erzurumspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Erman Bulucu, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gaziantepspor: Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Ahmet Olğun, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem, Harun Enes Nural

Teknik Direktör:

Hakem: Kadir Sağlam, Sezgin Çınar, Ahmet Ayaz, Bilal Köseoğlu

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