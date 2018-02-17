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Osmanlıspor, Sivasspor'a konuk olacak
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OSMANLISPOR, SİVASSPOR'A KONUK OLACAK

Osmanlıspor, Sivasspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. 

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Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. 

Bu maç öncesinde ev sahibi takımın 31, düşme hattında yer alan Osmanlıspor'un ise 19 puanı bulunuyor. 

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