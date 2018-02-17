Trabzon'da zorlu kapışma

Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşması bekleniyor.



Hollanda'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcunun Rodallega'nın yerine 11'de maça başlama olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.



Karadeniz ekibinde kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı da 11'de görev alabilecek.



Trabzonspor'un muhtemel 11'i şöyle:



Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.



İSTANBUL TAKIMLARINA BOYUN EĞMEDİ

Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.



Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında kendi evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında da yenilmezliğini sürdürdü.