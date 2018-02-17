Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır

Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı. Futbolcular antrenmanda tam saha ve dar alan olarak iki aşamalı taktik çalışma yaptı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan, Pogba, Jailton ve Dialo katılmadı.