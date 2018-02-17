İlhan Cavcav’ın son transferi Hırvatistan’da

Hırvatistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Istra 1961, Gençlerbirliği’nde forma giyen Brezilyalı futbolcu Bady ve Rumen Cosmin Matei’yi sezon sonuna kadar kiraladı.



Istra 1961’den yapılan açıklamada, Bady ve Matei’nin sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymesi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Kırmızı-siyahlıların efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatından önce son olarak Brezilyalı Bady ile sözleşme imzalamıştı.



Başkent temsilcisinde Bady 9 maçta 1, Matei ise 16 karşılaşmada 1 gole imza atmıştı.