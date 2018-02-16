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Üzülmez: Doğru işler yaptık
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ÜZÜLMEZ: DOĞRU İŞLER YAPTIK

İbrahim Üzülmez, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendikleri karşılaşmada sonrasında yaptığı açıklamada, "Böyle önemli bir deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendikleri karşılaşmada sonrasında yaptığı açıklamada, "Böyle önemli bir deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Taraftar coşkusu nedeniyle rakiplerinin devre arasından sonra üstlerine geleceğini tahmin ettiklerini ve devre arasında bunu değerlendirmeleri konusunda oyuncularını uyardığını ifade eden Üzülmez, "Doğru işler yaptık ve goller bulduk. Hak ederek kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Bu lig zor. İyi kontraya çıkarak sonuç aldık. Bir maçla hedefe ulaşılmıyor. Yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Geçen hafta Altınordu'nun bize uyguladığı taktiği biz bugün Ankaragücü'ne karşı uyguladık ve kazandık. Ankaragücü'ne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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