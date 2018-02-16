İsmail Kartal: Çok hata yaptık...

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-2 yenildikleri karşılaşmada çok hata yaptıklarını ve buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, ilk yarı iki takımın da kontrollü oynadığını belirterek, "İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldık. İyi pozisyonlar bulduk. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Ancak Rizespor kadro derinliği iyi olan bir takım. Biz de elimizdeki en iyi kadroyla çıktık. Çok gol kaçırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk." diye konuştu.
Futbolcularının elinden geleni yaptığını dile getiren Kartal, "Çok hata yaptık. Bulduğumuz pozisyonları gol yapsak maç bizim lehimize bitebilirdi. Dönen toplar bize gol oldu. Maçı çevirmek için arkadaki oyuncular çok öne çıktı, enerjilerini ayarlayamadılar ve rakibimiz de bunu değerlendirdi. Sabırlı oyunumuzu 90 dakikaya yaymamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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