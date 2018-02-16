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Atiker Konyaspor 1 - Beşiktaş 1
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ATİKER KONYASPOR 1 - BEŞİKTAŞ 1

Atiker Konyaspor 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Atiker Konyaspor 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Samuel Eto'o (73' Amir Hadziahmetovic), Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson (46' Moryke Fofana), Deni Milosevic (90' Volkan Şen), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Caner Erkin, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Jeremain Lens (78' Ricardo Quaresma), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (67' Alvaro Negredo), Anderson Talisca, Vagner Love (58' Domagoj Vida)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

Goller: DK 27: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 60: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Petar Filipovic (Atiker Konyaspor), DK 39: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 39: Pepe (Beşiktaş), DK 44: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 45: Vagner Love (Beşiktaş), DK 53: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 80: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 90: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 90: Gary Medel (Beşiktaş)

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