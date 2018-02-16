İşte bu mağlubiyet hiç olmadı!

Site Yorumları

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5 Aykırı 16 Şubat 201822:26 Takım elinden geleni yaptı biraz şans biraz beceriksizlikbireysel hata olsun ismail hocam canınız sağolsun sizi seviyor ve destekliyoruz eldeki imkanlarla en iyisini de yaptığınızın farkındayız

4 Cankirili Simsar Seco 16 Şubat 201821:40 yenecek en kolay golleri yedik, 1 metreden bos kaleye topu atamadik.Umutun kacirdigi kafa gol olsa zaten 4 gollu mac olmazdi. Ismail hoca mecburen ataga yoneldi geride bosluklar olustu bastirirken goller yedik buda futbolun kurali malesef.Ha 3-2 yenilmissin ha 4-2..ha 2-1 yenilmissin ha 4-2 sonucta risk almadan sonuc gelmiyor.Bugunde sans bizden yana degildi akil almaz goller kacirdik ama dis sahada yenmeyecek golleride yedik.Korcaninda tatil gunune denk geldi bugun.Hicbirsey bitmis degil.Daha cok mac var bu koprunun altindan cok sular akacak.

3 Aydın 16 Şubat 201820:55 Kaç haftadır bazı adamlarda boş yere ısrar edersen yakında bunlar senin başı yerler ismail

2 angara 16 Şubat 201820:28 ismail hoca bu macta mbambayı oyundan alma zamanlamasında geç kalarak hata yaptı.