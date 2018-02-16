İşte bu mağlubiyet hiç olmadı!

MKE Ankaragücü 2 - Çaykur Rizespor 4
TFF 1.Lig 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-2 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Marc Kibong Mbamba (76' Olanrewaju Kehinde), Arif Morkaya (87' İlhan Parlak), Anton Putsila, Enes Kubat (67' Tonia Tisdell), Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Abdullah Durak, Galip Güzel (58' Recep Niyaz), Süleyman Koç, Marwane Saadane, Vedat Muriqi (63' Turgut Doğan Şahin), Braian Samudio
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Ceylan
Goller: DK 27: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 33: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 72: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 81: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 85: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 90: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 19: Koray Altınay (Çaykur Rizespor), DK 24: Galip Güzel (Çaykur Rizespor), DK 88: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: DK 85: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
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