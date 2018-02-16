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İŞTE BU MAĞLUBİYET HİÇ OLMADI!

İşte bu mağlubiyet hiç olmadı!

TFF 1.Lig 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-2 kazandı.

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MKE Ankaragücü 2 - Çaykur Rizespor 4

TFF 1.Lig 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-2 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Marc Kibong Mbamba (76' Olanrewaju Kehinde), Arif Morkaya (87' İlhan Parlak), Anton Putsila, Enes Kubat (67' Tonia Tisdell), Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Abdullah Durak, Galip Güzel (58' Recep Niyaz), Süleyman Koç, Marwane Saadane, Vedat Muriqi (63' Turgut Doğan Şahin), Braian Samudio

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Ceylan

Goller: DK 27: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 33: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 72: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 81: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 85: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 90: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 19: Koray Altınay (Çaykur Rizespor), DK 24: Galip Güzel (Çaykur Rizespor), DK 88: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: DK 85: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
 

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5
Aykırı
16 Şubat 201822:26
Takım elinden geleni yaptı biraz şans biraz beceriksizlikbireysel hata olsun ismail hocam canınız sağolsun sizi seviyor ve destekliyoruz eldeki imkanlarla en iyisini de yaptığınızın farkındayız
4
Cankirili Simsar Seco
16 Şubat 201821:40
yenecek en kolay golleri yedik, 1 metreden bos kaleye topu atamadik.Umutun kacirdigi kafa gol olsa zaten 4 gollu mac olmazdi. Ismail hoca mecburen ataga yoneldi geride bosluklar olustu bastirirken goller yedik buda futbolun kurali malesef.Ha 3-2 yenilmissin ha 4-2..ha 2-1 yenilmissin ha 4-2 sonucta risk almadan sonuc gelmiyor.Bugunde sans bizden yana degildi akil almaz goller kacirdik ama dis sahada yenmeyecek golleride yedik.Korcaninda tatil gunune denk geldi bugun.Hicbirsey bitmis degil.Daha cok mac var bu koprunun altindan cok sular akacak.
3
Aydın
16 Şubat 201820:55
Kaç haftadır bazı adamlarda boş yere ısrar edersen yakında bunlar senin başı yerler ismail
2
angara
16 Şubat 201820:28
ismail hoca bu macta mbambayı oyundan alma zamanlamasında geç kalarak hata yaptı.
1
Doğan
16 Şubat 201820:16
İsmail istifa et eğer onurun varss
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