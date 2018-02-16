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Altınordu 1 - Samsunspor 1
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ALTINORDU 1 - SAMSUNSPOR 1

Altınordu 1 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 22. haftasında Altınordu ile Samsunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 1 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 22. haftasında Altınordu ile Samsunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Deniz Vural (68' Berkay Samancı), Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (87' Alican Özfesli), Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ufuk Budak, Ercan Yazıcı, Kenan Karışık (77' Jonathan Ayite), Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (89' Samed Kılıç), Enes İslam İlkin (79' Davy Angan), Georgios Samaras, Göksu Türkdoğan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Burak Şeker, Emin Yıldırım, Mehmet Kağan Bingül, Yiğit Peşin

Goller: DK 75: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 82: Davy Angan (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 48: Enes İslam İlkin (Samsunspor), DK 52: Kerim Avcı (Altınordu), DK 55: Deniz Vural (Altınordu)

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