İşte Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Petar Fılıpovıc, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Adıs Jahovıc, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Ryan Guno Babel, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Vagner Sılva De Souza, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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