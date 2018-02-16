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İşte Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Petar Fılıpovıc, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Adıs Jahovıc, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Ryan Guno Babel, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Vagner Sılva De Souza, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

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