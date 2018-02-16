İşte Altınordu - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Emin Yıldırım, Mehmet Kağan Bingül, Yiğit Peşin
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