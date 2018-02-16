﻿
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

486 Okunma

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir, Alihan Kubalas, Enes Kubat, Marc Kıbong Mbamba

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Ceylan

﻿

Ankaragücaçı canlı skor, hangi kanalda?
Ankaragücü'nden TFF'ye saat eleştirisi!
Ankara bu maça kilitlendi!
Futbol: Haftanın programı
3
PFDK'dan Ankaragücü'ne ceza
1
Anadolu Ajansı’ndan nezaket ziyareti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿