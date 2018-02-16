MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir, Alihan Kubalas, Enes Kubat, Marc Kıbong Mbamba
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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