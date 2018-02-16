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Ankaragücaçı canlı skor, hangi kanalda?
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ANKARAGÜCAÇI CANLI SKOR, HANGİ KANALDA?

Ankaragücaçı canlı skor, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma, 16.02.2018 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

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Ligde 39 puanla 2. sırada yer alan Ankaragücü, 38 puanlı Rizespor'u Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, Digiturk üzerinden beIN Sports Max 1 HD (81) kanalından naklen yayınlanacak.

Ankara'da hava durumu

Maç saatinde (18.00) Ankara'da yağış beklenmiyor.

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