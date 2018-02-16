﻿
Fenerbahçe'den bilet devri açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE'DEN BİLET DEVRİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den bilet devri açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı olan bloklarla ilgili bir açıklama yaptı.

332 Okunma

Sarı-lacivertli kulüp, tribüne giriş yapamayacak taraftarları açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirme şu şekilde;

1- Gençlerbirliği maçına gelen ve aşağıda adı geçen bloklarda maçı izleyen taraftarlarımız Alanyaspor maçında tribüne giriş yapamayacaklar.

2- Passolig kartlarında stadımızda kombineleri bulunan ve Gençlerbirliği maçında yukarıdaki bloklarda karşılaşmayı izleyen taraftarlarımız, Alanyaspor maçına giriş yapamayacaklarından dolayı biletlerini Passolig üzerinden devredebileceklerdir.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan Fenerbahçe gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti;

“Fenerbahçe A.Ş.'nin 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİLRİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I, SPOR TOTO TRİBÜNÜ (eski adı ile OKUL AÇIK) C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.”

ETİKETLER #Fenerbahçe
Futbol: Haftanın programı
Aziz Yılmaz'dan Aziz Yıldırım sözleri
Fenerbahçe'de istifa depremi
Ozan Tufan için af kapıda!
PFDK'nın Aziz Yıldırım kararı!
Fenerbahçeli futbolcuların morali yüksek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿