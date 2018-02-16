Fenerbahçe'den bilet devri açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, tribüne giriş yapamayacak taraftarları açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirme şu şekilde;

1- Gençlerbirliği maçına gelen ve aşağıda adı geçen bloklarda maçı izleyen taraftarlarımız Alanyaspor maçında tribüne giriş yapamayacaklar.

2- Passolig kartlarında stadımızda kombineleri bulunan ve Gençlerbirliği maçında yukarıdaki bloklarda karşılaşmayı izleyen taraftarlarımız, Alanyaspor maçına giriş yapamayacaklarından dolayı biletlerini Passolig üzerinden devredebileceklerdir.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan Fenerbahçe gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti;

“Fenerbahçe A.Ş.'nin 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİLRİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I, SPOR TOTO TRİBÜNÜ (eski adı ile OKUL AÇIK) C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.”