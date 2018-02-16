Ankaragücü'nden TFF'ye saat eleştirisi!

Radyospor’da yayınlanan Haber Aktifprogramında İlker Koç ve Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Tuna Yılmaz’ın açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Rizespor maçında hedefimiz 3 puan”

Biz her maça bir final havasında hazırlanıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Rizespor maçı da bizim için sıradan bir maç olacak. 3 puan parolasıyla hazırlandık. Moral motivasyon üst seviyede. Sakat ve cezalı oyuncular var. Hocamız, basın toplantısında bir mesaj verdi. Eksik ve cezalıların yokluğunu hissetmeyeceğiz, taraftarlarımız onların yerine oynayacak demişti. Hedefimiz 3 puan almak.

“Sıkıntılı dönemi aştık, hedefimiz Süper Lig”

Sezona başlarken transfer yasağımız vardı. Bir planlama yapamamıştık. Bir handikap yaşamıştık. Transfer yasağını geç aştık. Kadroyu geç oluşturduk. Kampa katılamayan oyuncular oldu. Bu da biraz zaman kaybettirebiliyor. O dönemde bana hedefimi sorsalardı, “Lige tutunmak” derdim. İlk yarıyı 34 puanla lider tamamladık. İsmail Kartal, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini ifade etti. Biz yenildiğimiz maçlarda da iyi oynadık. Balıkesirspor maçında kazanarak özgüven kazandık.

“Taraftarları tribünden uzaklaştırmak için her şeyi yapıyoruz”

Biz Rizespor maçından 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Sezon sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bu maç öncesi saat değişikliği talebinde bulunmuştuk. Reddedildi. İnsanların işten çıkıp gelmesi biraz sıkıntı olabiliyor. O açıdan saatin biraz geç olmasını talep ettik. Futbol seyircisinin yokluğundan yakınıyoruz ama tribünden uzaklaştırmak için uğraş veriyoruz. Ben bunu da anlamıyorum. Saat 6’da oynanacak maça insanlar nasıl yetişecek?