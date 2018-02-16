Manisaspor, Adanaspor maçına hazır

Siyah-beyazlılar saat 11:00’de teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.
Grandmedical Manisaaspor’da belinde ağrı bulunan Hüseyin Tok, dünkü antrenmanda Alper Önal ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ dizinde ödem meydan gelen Ömer Buğdaycı, sol bacak arka alt adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle tedavisi devam eden Timur Karagülmez ve tedavisi devam eden Mehmet Enes Sığırcı takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, soğuk algınlığı geçiren Kağan Miray Bağış antrenmanda yer almadı. Ömer Buğdaycı ve Timur Karagülmez’in Adanaspor maçında görev alamayacağı belirtildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.