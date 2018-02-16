Manisaspor, Adanaspor maçına hazır

Siyah-beyazlılar saat 11:00’de teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

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Grandmedical Manisaaspor’da belinde ağrı bulunan Hüseyin Tok, dünkü antrenmanda Alper Önal ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ dizinde ödem meydan gelen Ömer Buğdaycı, sol bacak arka alt adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle tedavisi devam eden Timur Karagülmez ve tedavisi devam eden Mehmet Enes Sığırcı takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, soğuk algınlığı geçiren Kağan Miray Bağış antrenmanda yer almadı. Ömer Buğdaycı ve Timur Karagülmez’in Adanaspor maçında görev alamayacağı belirtildi.