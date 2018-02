Ufuk Sarıca'dan şampiyonluk açıklaması!

Sarıca, “Beşiktaş’ın olduğu yerde hedef şampiyonluktur” diye konuştu.

"Genç nesile örnek olmalıyız"

* Tofaş’a kendi sahanızda 60-59 yenildiğiniz maçta Bursa ekibinin koçu Orhun Ene, takımının attığı bir basketi 24 saniye dolduğu gerekçesiyle kendisi iptal ettirdi. Bu konu hakkında söylemek istedikleriniz nelerdir?

- Şimdi zaten olması gereken bu. Daha önce de bunları söyledim. Sahada kazanmak adına gösterdiğimiz bir mücadele var. Sonuçta karşılaşmaların hepsi bir spor müsabakası, bir eğlence oluyor insanlara... Ama burada maçları izlemeye gelen veya takip eden genç nesil var. Mücadelemizin yanında başka şeyleri de göstermemiz gerekiyor. Kendi adıma Orhun’u tebrik ediyorum. Çok güzel bir hareketti. Ama bence olması gereken bu. Başka şeylerden uzak durmamız lazım. Sporun sadece kazanmak ya da kaybetmek olmadığını insanlara göstermemiz lazım. Orhun’un bu hareketinin örnek olması gerektiğine inanıyorum.

“Son gün sahada olan takım olmak istiyoruz”

* Beşiktaş Sompo Japan’ın, Türkiye Kupası’ndaki şansını nasıl görüyorsunuz?

Kağıt üzerinde daha etkili gözüken takımlar olabilir ama bu tip kupa organizasyonlarında favori olmaz. Her zaman sürprizlere açıktır maçlar... Günlük performanslara açıktır. Biz de hem geçen sene yakaladığımız başarıyı, istikrarı, diğer takımlar gibi oynayacağımız maçlar sonunda taçlandırmak istiyoruz. Çok kolay mı? Değil. Bence herkese zor ama bunun peşinde olacağız. Son gün sahada olan takım olmak istiyoruz. Takım olarak da bütün oyuncularımız bunun bilincinde. Ama o günkü şartlar, performanslar bir etken. İnşallah güzel bir turnuva olur.

"Hedef şampiyonluk ama istikrar da çok önemli"

* Geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan’ın ligde yakaladığı ivme ortada. Sizin hedefiniz nedir bu sezon için? İstikrar mı öncelik, yoksa direkt şampiyonluk hedefi mi koyarsınız?

- Tabii ki şampiyonluk Beşiktaş isminin olduğu yerde her zaman asıl hedeftir. Ama istikrarın da çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir şeye hemen kavuşmak çok kolay değil. Bazı şeyleri sağlam temellere oturtmanız lazım. Biz geçen sene önemli bir çıkış yaptık. Kimsenin beklemediği şekilde finale kaldık. Bu sezon da bunu devam ettirmek istiyoruz. Ligde ilk 3, ilk 4 takım arasında yer almayı hedefliyoruz. Ancak sezon başından beri çok fazla sakatlık yaşadık. Hâlâ da tam takım değiliz, Şubat'ın ortasında. Sağlıklı olmamız en önemlisi. Sağlıklı olduğumuz hâlde de, her türlü kupayı, her türlü zirveyi zorlayacağımızı düşünüyorum.