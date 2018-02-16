﻿
Galatasaray, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, KASIMPAŞA MAÇININ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTI

Galatasaray, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

388 Okunma

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda 20 dakika süren açma germe ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı.

Ana bölümde taktik çalışıldı

Antrenmanın devam eden bölümünde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
Futbol: Haftanın programı
Mustafa Cengiz'i borçlar düşündürüyor!
Galatasaray açıkladı! O kadrolar artık yok!
Mustafa Cengiz: Galatasaray satılırsa bırakırım!
Şaş: Oynamak istemeyen oyuncuyu takımda tutmayız
Galatasaray'da durmak yok!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿