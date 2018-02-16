Galatasaray, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda 20 dakika süren açma germe ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı.
Antrenmanın devam eden bölümünde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
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