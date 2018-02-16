Ankara bu maça kilitlendi!

Spor Toto 1.Lig'in 22. haftası kritik bir maça sahne olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan maçta MKE Ankargücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Bu kritik karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçta Ankaragücü rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşma öncesinde Ankaragücü 39, Çaykur Rizespor ise 38 puana sahip.
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