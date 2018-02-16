Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta müsabakaları oynanacak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

16 Şubat Cuma

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Şubat Cumaresi

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

- Spor Toto 1. Lig

16 Şubat Cuma:

18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)

18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

17 Şubat Cumaresi

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.00 Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

18 Şubat Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)

15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

18.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

18 Şubat Pazar:

12.00 Eyüpspor-Sancaktepe Belediyespor (Esenler)

13.00 Sivas Belediyespor-Hatayspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Tokatspor (Mersin)

13.30 Kocaeli Birlikspor-İnegölspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Bucaspor-Sarıyer (Yeni Buca)

13.30 Tuzlaspor-Keçiörengücü (Tuzla Belediye)

13.30 Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor (Menemen İlçe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Beyaz Grup

18 Şubat Pazar:

13.30 Karşıyaka-Hacettepe (İzmir Atatürk)

13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Fethiyespor-Şanlıurfaspor (Fethiye İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Zonguldak Kömürspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Silivrispor-Gümüşhanespor (Silivri)

13.30 Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ottocool Karagümrük-Altay (Vefa)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Nazilli Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Kahramanmaraşspor (Kırklareli Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup

18 Şubat Pazar:

13.30 Erbaaspor-Bayburt Grup Özel İdare (Erbaa İlçe)

13.30 12 Bingölspor-Halide Edip Adıvarspor (Bingöl)

13.30 Erzin Belediyespor-Çatalcaspor (Erzin İlçe)

13.30 Çanakkale Dardanel-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Kozan Belediyespor (Aktepe)

13.30 Kemerspor 2003-Yomraspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Orhangazi Belediyespor-Bayrampaşa (İnegöl İlçe)

13.30 Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)

19 Şubat Pazartesi:

13.30 Ofspor-Bergama Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

2. Grup

18 Şubat Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Bağcılarspor (Van Atatürk)

13.00 Tire 1922-Ankara Demirspor (Tire 4 Eylül)

13.00 Diyarbekirspor-Pazarspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Kırıkhansor-Yeni Orduspor (Kırıkhan İlçe)

13.30 Yeşil Bursa-Anagold 24 Erzincanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Gölcükspor-Kayseri Erciyesspor (Gölcük)

19 Şubat Pazartesi:

13.00 1461 Trabzon-Muğlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Erokspor-Darıca Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

3. Grup

18 Şubat Pazar:

13.00 Tekirdağspor-Elaziz Belediyespor (Namık Kemal)

13.30 Osmaniyespor-Tarsus İdmanyurdu (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Aydınspor 1923-Payasspor (Adnan Menderes)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karacabey Birlikspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Ankara Adliyespor-Kızılcabölükspor (Ankara OSTİM)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Cizrespor (Uşak 1 Eylül)

19 Şubat Pazartesi:

13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Çorum Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Arsinspor-Kocaelispor (Arsin İlçe)