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Aziz Yılmaz'dan Aziz Yıldırım sözleri
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AZİZ YILMAZ'DAN AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ

Aziz Yılmaz'dan Aziz Yıldırım sözleri

Birleşik F.Bahçe Vafkı Onursal Başkanı Aziz Yılmaz, uzun süredir kavgalı olduğu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında konuştu ve "Kimseyle düşman değilim" dedi.

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Yılmaz, "Aziz Yıldırım ile yan yana gelmedik. Aracılarla fikir alışverişimiz oldu. Kendisi ile kesinlikle düşman değilim. Seçime daha 3.5 ay var, çok şey değişir. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şey beklemiyoruz. Kulübün iyi şekilde yönetilmesini istiyoruz. Şu anda taraflı değiliz. Taraf olmak bize yakışmaz. İnşallah kongre süreci takıma zarar vermez. Geçmişte takım böyle dönemlerden olumsuz etkilendi. Bu aşamada söylenecek şeyleri doğru bulmuyorum. Tabii ki Yıldırım’la yan yana gelirim. İki değerli aday var. İkisine de eşitim. Eskiden sadece ben konuşuyordum, korku imparatorluğu vardı. Şimdi bunlar geçti. Kapımız herkese açık" diye konuştu.

Akşam

 

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