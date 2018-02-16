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Göztepe çeyrek final için sahada!
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GÖZTEPE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA!

Göztepe çeyrek final için sahada!

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinde tek hedef galip gelebilmek.

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Eşleşmedeki ilk maçı İzmir'de 29-25 kazanan Göztepe, rövanşta TSİ 16.00'da Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda AEK'ye konuk olacak.

Müsabakada Sırp hakemler Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic görev yapacak.

Taraftarlar izleyemeyecek

Göztepe Kulübü, daha önce Yunanistan emniyet yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda Atina'da oynanacak karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyemeyeceğini duyurmuştu.

Avrupa kupalarında 6. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

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