Mustafa Cengiz'i borçlar düşündürüyor!

Buna göre yapılacak olan konutların bir kısmını kendilerinin kuracağı bir emlak danışmanlığı firması aracılığıyla kendilerinin belirlediği fiyattan satmak. Bununla ilgili projeyi Emlak Konut GYO uzmanları ile paylaşan Cengiz, hedef olarak G.Saraylıları seçti.

CENGİZ’İN FLORYA İÇİN BÜYÜK ECRİMSİL ZAFERİ

Bu ay ihaleye çıkacak Florya arazisi için Başkan Mustafa Cengiz, bürokratik yeteneklerini kullandı. G.Saray’ın gelirini artırmak için Emlak Konut GYO ile el sıkıştı. Florya’da Galatasaray’ın idman tesislerinin bulunduğu arazinin 23 dönümü kulübün, 20 dönümü GSİM’nin. 23 dönümlük arazinin kiralama süresinin bitmesine 19 yıl var. Arazinin geri kalan 44 dönümü ise Hazine’nin. Hazine’ye ait 44 dönümle ilgili Galatasaray'ın elinde ecrimisil hakkı var.

Özbek, ecrimisil hakkından Kemerburgaz’da yapılacak tesisler için vazgeçmişti. Cengiz ise hem Kemerburgaz’daki araziyi ellerinde tutmak hem de ecrimisil hakkından vazgeçmemek için Emlak Konut’la prensip anlaşmasına vardı. Cengiz, Kemerburgaz’daki araziyi 150 dönüm değil 101 dönüm olarak kabul etti.

BORÇLAR “SARI-CUMA” İLA FALAN KAPANACAK GİBİ DEĞİL

Başkan Mustafa Cengiz, camiasına güveniyor… taraftar da elinden geldiği kadar ona yardım etmeye çalışıyor. Kendi sınırlarını da zorluyor. Ama G.Saray’ın borçları “sarı cuma” kampanyaları ile çözülecek gibi değil. Bunu en iyi anlatan ise 22 Ocak ila 12 Şubat arasında yapılan GS Store satışlarında görüldü. Toplam satışın 8 milyon 518 bin TL olduğu açıklandı. Başkanın açıklamasına göre 3.5 milyon TL civarında bir rakam masraf olarak gitti. Kulübe 5 milyon TL’lik net bir gelir kaldı. Bu rakam Gomis’e ödenecek imza parasını bile karşılamıyor. (Fotospor)