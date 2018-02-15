﻿
PFDK'dan Ankaragücü'ne ceza
﻿
Site İçi Arama
﻿

PFDK'DAN ANKARAGÜCÜ'NE CEZA

PFDK'dan Ankaragücü'ne ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Açıklanan kararda MKE Ankaragücü ceza aldı.

3535 Okunma

PFDK'nın resmi sitesinde yapılan açıklamanın 11. maddesinde MKE Ankaragücü'nün ceza aldığı belirtildi.

İşte belirtilen o ceza;

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Anadolu Ajansı’ndan nezaket ziyareti
3
İsmail Kartal: Bahanelere sığınmayacağız
Ecrinnaz babasından Yiğiner'e ziyaret
4
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı bilet fiyatları belli oldu
Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor hazırlığı
7
Özlenen Ankaragücü geri döndü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿