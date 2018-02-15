PFDK'dan Ankaragücü'ne ceza

PFDK'nın resmi sitesinde yapılan açıklamanın 11. maddesinde MKE Ankaragücü'nün ceza aldığı belirtildi.
İşte belirtilen o ceza;
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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