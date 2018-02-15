PFDK'dan Gençlerbirliği'ne ceza!

PFDK'nın resmi sitesinde yapılan açıklamanın 4. maddesinde Gençlerbirliği taraftarının tezahüratlatı nedeniyle ceza aldığı belirtildi.
İşte o açıklama;
GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN D, MARATON TRİBÜN D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
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