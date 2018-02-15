Elazığspor deplasmana 21 futbolcuyla gitti

Kara yoluyla Balıkesir’e
Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor, deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçı için Balıkesir’e gitti. Bordo-Beyazlı kafile, saat 14.35’te tarifeli uçakla önce İstanbul’a daha sonra İstanbul’dan kara yoluyla Balıkesir’e geçecek.
Soner Şahin’in sakatlığı nedeniyle yer almadığı Balıkesirspor Baltok maçı kafilesinde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın takdiriyle şu isimler bulunuyor:
"Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Alpaslan Öztürk, Andreas Tatos, Canberk Dilaver, Emre Öztürk, Serkan Kurtuluş, Halil İbrahim Pekşen, İoan Hora, Kadir Bekmezci, Lamine Diarra, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Muhamed İldiz, Murat Akça, Orhan Şam, Sezgin Coşkun, Theodor Elmar Bjarnason ve Wellington Brito Da Silva."
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