Beşiktaş'ta 'tatlı' ziyaret

Siyah-beyazlı futbolcular, Devler Ligi arenası öncesi kentin eşsiz lezzetleri badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve gül yapraklı lokumla moral kazandı.

Sürpriz ziyaret

20 Şubat Salı günü Alman kulübü Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’a, sürpriz ziyaret Edirne’den geldi. Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatlılarını üreten Keçecizade firması, Beşiktaşlı futbolculara ve Teknik Direktör Şenol Güneş’e badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum ikram etti.

Beşiktaşlı futbolcular Keçecizade lezzetlerine hayran kaldı

Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından başta Ricorda Querasma, Pepe, Talisca, Babel, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve kaptan Tolga Zengin olmak üzere takımın takımı badem ezmesine hayran kalarak, kendilerine ikram edilen hediye paketleri ile kampın yolunu tuttu.

Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik kadrosu da ‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ Edirne’den devler ligi öncesi yapılan bu anlamlı ziyaret ve ikramlar nedeniyle firmanın kurucusu Metin Keçeci ve oğulları Tevfik ve Tayfun Keçeci’ye şükranlarını sunarak, Avrupa yolunda kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi.