﻿
Beşiktaş'ta 'tatlı' ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA 'TATLI' ZİYARET

Beşiktaş'ta 'tatlı' ziyaret

Beşiktaş Kulübü’nü, Edirne’de faaliyet gösteren şekerleme firması Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret etti.

250 Okunma

Siyah-beyazlı futbolcular, Devler Ligi arenası öncesi kentin eşsiz lezzetleri badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve gül yapraklı lokumla moral kazandı.

Sürpriz ziyaret

20 Şubat Salı günü Alman kulübü Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’a, sürpriz ziyaret Edirne’den geldi. Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatlılarını üreten Keçecizade firması, Beşiktaşlı futbolculara ve Teknik Direktör Şenol Güneş’e badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum ikram etti.

Beşiktaşlı futbolcular Keçecizade lezzetlerine hayran kaldı

Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcularından başta Ricorda Querasma, Pepe, Talisca, Babel, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve kaptan Tolga Zengin olmak üzere takımın takımı badem ezmesine hayran kalarak, kendilerine ikram edilen hediye paketleri ile kampın yolunu tuttu.

Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik kadrosu da ‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ Edirne’den devler ligi öncesi yapılan bu anlamlı ziyaret ve ikramlar nedeniyle firmanın kurucusu Metin Keçeci ve oğulları Tevfik ve Tayfun Keçeci’ye şükranlarını sunarak, Avrupa yolunda kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'tan Talisca atağı!
Beşiktaş, TFF'ye başvuru yapacak mı? Karar verildi!
Beşiktaş'ta Talisca harekatı!
Beşiktaş 5 - K Karabükspor 0
Beşiktaş - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Güneş’in yeni yardımcısı Pepe
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿