﻿
Milli Takım yükselişte
﻿
Site İçi Arama
﻿

MİLLİ TAKIM YÜKSELİŞTE

Milli Takım yükselişte

Türkiye Milli Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38'inciliğe yükseldi.

190 Okunma

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 735 puana sahip ay-yıldızlılar, üç basamak yükselerek 38. sıraya yerleşti. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak. 

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Almanya 1602       -
2 Brezilya 1484      -
3 Portekiz 1358       -
4 Arjantin 1348       -
5 Belçika 1325       -
6 İspanya 1231       -
7 Polonya 1213      -
8 İsviçre 1190      -
9 Fransa 1183      - 
10 Şili 1153       - 
ETİKETLER
PFDK'dan Ankaragücü'ne ceza
PFDK'dan Gençlerbirliği'ne ceza!
Anadolu Ajansı’ndan nezaket ziyareti
3
İsmail Kartal: Bahanelere sığınmayacağız
Kaplan: Ekibimi canı gönülden kutluyorum
Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿