Milli Takım yükselişte

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 735 puana sahip ay-yıldızlılar, üç basamak yükselerek 38. sıraya yerleşti. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3'üncü sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1602
|-
|2
|Brezilya
|1484
|-
|3
|Portekiz
|1358
|-
|4
|Arjantin
|1348
|-
|5
|Belçika
|1325
|-
|6
|İspanya
|1231
|-
|7
|Polonya
|1213
|-
|8
|İsviçre
|1190
|-
|9
|Fransa
|1183
|-
|10
|Şili
|1153
|-
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