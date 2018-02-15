Denizlispor’da primlere Fatih Tekke zammı

Yeni teknik direktör Fatih Tekke’nin de önerisi ile iç saha galibiyet primi 500 lira, dış saha galibiyet primine ise 2 bin lira artırıldı.

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek ve yönetimi, primlere ikinci kez zam yaptı. Sezon başında iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine 6 bin lira veren yeşil siyahlı yönetim, geçen haftalarda primi iç sahada 4’den 6’ya dış sahayı ise 6’dan 7 bin 500 liraya çıkarmıştı. Kendi arasında toplantı yapan yönetim, teknik direktör Fatih Tekke ile de görüştükten sonra iç saha galibiyetine 500 lira zam yapıp 8 bin liraya, dış sahada galibiyetini ise 2 bin lira zam ile 10 bin liraya yükseltti.

İç sahada ve deplasmanda alınan beraberliğe prim vermeyeceklerini açıklayan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, “Futbolcuların primine bir kez daha zam yaptık. Kendi sahamızda galip gelirse 8, deplasmanda galip gelirlerse bundan sonra 10 bin lira prim alacaklar. Artık söz futbolcularımızda” diye konuştu.

(Sebahattin ALP / AJANSSPOR/ DENİZLİ)