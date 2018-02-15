﻿
Denizlispor’da primlere Fatih Tekke zammı
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR’DA PRİMLERE FATİH TEKKE ZAMMI

Denizlispor’da primlere Fatih Tekke zammı

Denizlispor yönetimi kesenin ağzını açtı.

278 Okunma

Yeni teknik direktör Fatih Tekke’nin de önerisi ile iç saha galibiyet primi 500 lira, dış saha galibiyet primine ise 2 bin lira artırıldı.

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek ve yönetimi, primlere ikinci kez zam yaptı. Sezon başında iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine 6 bin lira veren yeşil siyahlı yönetim, geçen haftalarda primi iç sahada 4’den 6’ya dış sahayı ise 6’dan 7 bin 500 liraya çıkarmıştı. Kendi arasında toplantı yapan yönetim, teknik direktör Fatih Tekke ile de görüştükten sonra iç saha galibiyetine 500 lira zam yapıp 8 bin liraya, dış sahada galibiyetini ise 2 bin lira zam ile 10 bin liraya yükseltti.

İç sahada ve deplasmanda alınan beraberliğe prim vermeyeceklerini açıklayan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, “Futbolcuların primine bir kez daha zam yaptık. Kendi sahamızda galip gelirse 8, deplasmanda galip gelirlerse bundan sonra 10 bin lira prim alacaklar. Artık söz futbolcularımızda” diye konuştu.

(Sebahattin ALP / AJANSSPOR/ DENİZLİ)

ETİKETLER #Denizlispor
Elazığspor 1 - Denizlispor 0
İşte Elazığspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
1. Ligde 7 haftalık program açıklandı
Denizlispor 0 - Eskişehirspor 2
Denizlispor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿