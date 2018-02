Antalyaspor Başkanı Bulut, Eto’o gerçeğini açıkladı

Süper Lig’de zor günler geçiren Antalyaspor’da kulüp başkanı ve yöneticiler basın mensuplarıyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya geldi. Kahvaltılı basın toplantısına Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Asbaşkan Şefik Öz, Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Güray Kanan ve Sezgin Özer ile basın mensupları katıldı.



“Göreve geldikten sonra sıkıntıları aşmak için çok çaba harcadık”



Göreve geldikten sonra sıkıntıları aşmak için çok çaba harcadıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “Sıkıntılarımız vardı. Sıkıntıları aşmak için pazar günleri dahil gece gündüz çalıştık. Maddi sıkıntılar var. Daha önceden kaynaklanan transfer yasağı demek istemiyorum, bu sıkıntılar vardı. Yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla toplantılar yaparak aştık. Çok zor bir dönemde, zor bir göreve talip olduğumuzu biliyorduk. Göreve talip olduğumuzda bize ateşten gömlek giydiğimizi söylediler. Göreve seve seve talip olduğumu bir kez daha söylüyorum. Antalyaspor’un mevcut durumlarındaki sıkıntılarını çalışarak şeffaf yönetim sergileyerek aşacağımızı düşünüyorum. Mühim olan zoru başarmaktır. Biz yönetim olarak kulübe emek veren bir yönetim sergiliyoruz. Başkan olarak tüm görüşmeleri ve transferleri hocalarımız ve ekibiyle görüşerek yapıyoruz” dedi.



“Geçmişe çok bakmayan bir yönetimiz”



Geçmişe çok bakmayan ve geçmiş dönemdeki sıkıntıları olan herkese seslenen Bulut, “Biz şunu söylüyoruz. Antalyaspor ile ilgili bir hesabı ve alacağı olan varsa ağaçtaki yapraklara assın ve ilk rüzgarda savrulup toprağa gömülüp gitsin. Hiç kimsenin Antalyasporla ilgili en ufak dışarıda hesaplaşma yönteminde olmasına müsaade etmeyiz” diye konuştu.



“Transfer döneminde çok sıkıntı yaşadık”



Transfer döneminde de sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Cihan Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Belki çok istediğimiz transferleri transfer engellerinden dolayı son günlere bıraktık. 71 tane dosyamız var. Bir tanesi Giray Kaçar’ın dosyasıydı ve 2,5 milyon TL olarak parasını ödeyerek transferlerimizi yaptık. Yönetim olarak projelerimiz var. Bize güvenenlere teşekkür ediyoruz.”



“Yarınlar Antalyaspor için çok güzel olacak”



Yarınların Antalyaspor için çok güzel olacağını dile getiren Bulut, “Biz iyi niyetli ve samimi olarak çalışıyoruz. Amacımız Antalyaspor’a çalışmak. Şahsi reklamlarımız olsun gibi asla ve asla bir yönetim değiliz. Her şeyi yönetimde konuşuyoruz. Konuştuklarımız mutabakatla sonuçlandırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“25 milyonun üzerinde para bulduk”



Göreve geldikten sonra yönetim kurulu olarak 25 milyonun üzerinde para bulduklarını belirten Cihan Bulut, “Borç ve finans yapımız ayarlanmak üzeredir. Projelerle ilgili önümüzü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açmıştır. Ellerinden geleni yapacaklarını söylemişlerdir. El birliğiyle Antalya’da yaşayan gerek siyaset yapan gerek diğer kişiler olsun Antalyaspor’u hak ettiği yere ulaştıracağız” dedi.



“İlerleyen günlerde inşallah borçlarımızı kapatacağız”



Takıma her türlü ödemeleri yaptıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Bulut, eksikleri olduğunu ve ellerinden geldiği kadar borçları ödediklerini söyledi. Bulut, “Futbolcularımız da anlayışla karşılıyor. İlerleyen günlerde inşallah borçlarımızı kapatacağız” şeklinde konuştu.



“Eto’o’yu Antalyaspor’a kazandıran ekip, Konyaspor’a götüren ekiptir”



Ara transfer döneminin son gününde Atiker Konyaspor’a giden Eto’o transferine de açıklık getiren Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “Eto’o dünya yıldızı bir oyuncu. Biz Antalyaspor’a yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ettik. Kalması konusunda görüşmelerde yaptık, fakat yıl sonuna kadar bizim oyuncumuzdu, ısrarlı bir şekilde 2 yıl daha sözleşme uzatmak istedi ve finans yükü oldukça kulübümüze artık ağır gelmeye başladı. Her ayın belli bir gününde parasını almak istiyordu. Eşitlik ve adalet sistemiyle onu birkaç gün geciktirdiğimiz zaman bunu kabul etmeyeceğini açıkça söyledi. Hatta asbaşkanımız Şefik Öz kendisiyle özel konuşmalar yaptı. Daha önceden verilmiş bir söz olduğunu kendisi ifade etti. Açıkça söylemek gerekirse ben Eto’o’ya teşekkür ettim. Şunu çok açıkça söyleyebilirim; Antalyaspor’umuza kazandıran ekip, Konyaspor’a götüren ekiptir. Bir boşlukta özel görüşmelerle gerekli mutabakatlara varmışlar. Ben hatta en son gün Eto’o’nun sözleşmesini imzalamayacağımı söyledim. Çok sert davrandım menajerine. Yırtıyorum dedim. Eto’o telefona sarılarak, birini aradı ve ‘Baba başkan sözleşmeyi imzalamıyor’ dedi. Ben de o kişiyi aradım, ‘Ayıp ediyorsunuz’ dedim. Antalyaspor hepimizin, Cihan Bulut yarın burada olmayabilir. Antalyaspor herkesin üzerinde ve kalıcı bir kurumdur. Kimseyle kavga etmeyecek ve kimseyle de problem olmayan bir kulüp olması lazım. Antalya’dan gideceği için Allah’a ısmarladık demek için bizi aradı dediler. Bu beni üzdü. O saatlerde biz 'mutlaka Antalyaspor’dan gitmek istiyorsan başka bir takıma gidebilirsin' dedik. Alanyaspor’a teklif ettik. Biz teklif ettik. 'Ben Konyaspor’a söz verdim' dedi. Belli bir rakam hesabıma ‘dekontu da gösterdi’ 750 bin Euro para almış. 650 bin Euro menajeri para almış. Bize de toplam bıraktığı para 2,1 milyon Euro. 500 bin Euro bizden alacağı vardı. 300 bin Euro bir dönem önceden verilmiş olan bir karşılıklı sözden alacağı vardı. Toplamda 2,1 milyon Euro gibi bir para bıraktı” dedi.



“Nasri ile 1,2 milyon Euro’ya anlaştık”



Nasri konusuna da değinen Bulut, “1,2 milyon Euro'ya anlaştık. Helalleştik. 200 bin Euro parasını peşin verdik. Geri kalanını taksitlendirdik ve oradan da kulübümüz ciddi bir borç yükünden kurtuldu diyebilirim” ifadelerini kullandı.



“Kulübün bankalara borcu 205 milyon civarında”



Ali Şafak Öztürk zamanında ödenmeyen hiçbir borcun olmadığını dile getiren Cihan Bulut, bankalara olan borçlarının 205 milyon civarında olduğunu dile getirdi. Bulut, “Artı faiz, artı başka gelen dosyalar hariç gelir kaynaklarımız da olacak. Aylık 1 milyon Euro civarında azalma oldu. Önümüzdeki birkaç projede kulübe ciddi kaynaklar sağlayarak gelecek dönemlerle ilgili farklı projelerimiz var. Borcun sistemle finansal yöntemlerle dönmesi. Kaç para verirsek o parayı almak kaydıyla kulübe para aktarımı yapıyoruz. Helali hoş olsun diyen arkadaşlarımız var” dedi.



“Sözleşmesi bitecek 9 oyuncuyla görüşüyoruz”



Sözleşmesi bitecek 9 oyuncuyla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Cihan Bulut, “İkinci ligi kesinlikle düşünmüyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kaptanımız talihsiz bir durum yaşadı. Yakın zamanda inşallah aramıza dönecek” diye konuştu.



“3 yıllık genel kurulumuzu yaptık”



Antalyaspor’un en büyük transferlerinden bir tanesinin Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu olduğunu dile getiren Cihan Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bana ilk teklif geldiğinde borç yükünde olmasına rağmen bu işten kaçmadım. Fakat başka arkadaşlarımız çıkarsa ben madden yardımcı olacağımı söyledim. Genel kuruldan birkaç gün önce istişarelerimizi yaptık. 3 yıllık genel kurulumuzu yaptık. 3 yıl bu yönetim kurulu inşallah devam edecek.”



“Galatasaray poşetleriyle ilgili açıklama”



Galatasaray maçında bazı yönetim kurulu üyelerinin ellerinde Galatasaray poşetlerinin olmasıyla ilgili gelen tepkilere de Cihan Bulut, şu şekilde cevapladı:

“Poşet ile ilgili biz Galatasaray maçında İstanbul’daki şirketimizle buluştuk. Tek araçla maça gittik. Protokol girişinde Galatasaray’dan bir arkadaş karşıladı. Ve kendi yerlerine çıkardılar. Bize orada yemek ikramında bulundular. Orada güzel bir sohbetimiz oldu. Çıkışta yemekten çıkarken Galatasaray başkanı sporun centilmenlik olduğunu söyledikten sonra hediyeler verdi. Kapının çıkışında da yönetim kurulu üyelerimiz bize poşet hediye etti. Arkadaşlarımız ya biz bu poşeti kabul etmiyorum demeliydi. Ya da taşımalıydı. Arkadaşlarımızın yaşadığı sadece buydu. Orada başka da bir şey yoktu. O poşet alınmasıydı çok büyük haksızlık olurdu.”



“Yarın tekrar genel kurul olsa yine koşa koşa gelir aday olurum”



Enkaz devraldıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “Yarın tekrar genel kurul olsa yine koşa koşa gelir tekrar aday olurum. Sıkıntılı dönemden çıkarabileceğimizden eminiz. Biz taraftarımıza güveniyoruz. Cumartesi günkü Kayserispor maçına herkesi bekliyoruz. Özellikle iş sahibi Antalyalı girişimcilerden maç saatinde çalışan personeline izin vermesini rica ediyoruz. Stadyumu tıklım tıklım doldurmak istiyoruz. Düşmeyeceğiz taraftarımızla barışığız. Onlar tribünde, biz yönetimde hoca ve futbolcular sahada düşmeyi düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.



Asbaşkan Öz: “Charles ile sıkıntı yok”



Brezilyalı oyuncu Charles ile sıkıntı yaşamadıklarını belirten Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, “Charles ile sıkıntı yok. Dolayısıyla başka tekliler gelmesine rağmen anlaşmak için çaba harcayacağını söyledi. Asıl olan devamlılıktır. Düşme gibi düşüncemiz yok. Hocamızın çalışmayı istediği oyuncular. Tabiki bu oyuncularla imzalayacağız. Hepsiyle çalışacağız” dedi.



“El Kabir’in talepleri bitmiyor”



El Kabir’in taleplerinin olduğunu söyleyen Asbaşkan Öz, konuşmasını şöyle tamamladı:



“Bu konuda hocamızın önemli bir tutumu var. Kalibresi becerisi ne olursa olsun hepsine eşit yaklaşmak adına hiç kimseye ayrıcalık yapmayacağını beyan ediyor. Ekstra taleplerle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar vereceğiz. El Kabir’in dertleri bitmiyor. Gittikçe artan taleplerde bulunuyor. İdare etmekle sorumluyuz. Takımımıza kazandırmak performanslarını artırmak için kulüp ilkelerinden taviz vermeden davranıyoruz.”



Basın sözcüsü Arıcı’dan poşet açıklaması



Galatasaray maçında elinde GS Store poşetiyle fotoğrafları basına yansıyan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı ise, söylemlere üzüldüğünü söyledi. Eşinin ve ailesinin Antalyalı olduğunu ve bu şehirde yaşamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Arıcı, "Poşeti başkanımız açıkladı. Elimdeki bileklikle ilgili bir şeyler söylenmiş. Kilo alma problemim var. Ondan adımsayar taşıyorum. Bir yıldır kullanıyorum. 'Galatasaray'ın renklerini çağrıştırıyor' denilmiş. Mavi bileklik taksaydım Fenerbahçe, siyah taksaydım Beşiktaş denilecekti. Bir adımsayar bilekliğinin bu noktaya gelmesi beni üzdü" dedi.