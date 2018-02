Anadolu Ajansı’ndan nezaket ziyareti

Ankaragücü’nün yakaladığı başarının Ankara için büyük önem arz ettiğini belirten Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği Editör Yardımcısı Hüseyin Doğan, “Gerçekten çok büyük başarılar elde ettiniz. Sportif başarının yanı sıra girdiğiniz her seçimden zaferle çıkarak bu görevde ne kadar iddialı olduğunuzu gösterdiniz. Tebrik ederim. Her anlamda bu camiayı değiştirdiniz. Ankaragücü’nün ne kadar büyük ve güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu herkese gösterdiniz” ifadelerini kullandı.

Bu döneme kadar Ankaragücü’nde her zaman Başkanlığın sorun olduğunu belirten ajans muhabiri Musa Samur, “Ankaragücü’nde sürekli Başkan değişikliği yaşanırdı. Bu da takımı kötü etkilerdi. Ancak sizin döneminizden sonra istikrar sağlandı, istikrar sonrası camianın tek hedefi sportif başarı oldu. Beklentiler büyüdü. Yani sizinle birlikte hedefler büyüdü” dedi.

Göreve geldiğimizde kullandığımız mevcut tesis bile kullanım dışıydı ifadelerini kullanan Mehmet Yiğiner, “Ankaragücü gerçekten zor bir dönemdeydi. Bizden önce bakıldığında yedek formasız günler, yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilememesi ve daha niceleri vardı. Tam bir yokluk ve kargaşa vardı. Göreve geldikten sonra her şeyi rayına oturtmaya başladık. Kurumsal bir yapı oluşturma yolunda önemli adımlar attık. Her şeyi ve her yeri yeniledik. Bir düzen oluşturduk. Oluşan bu düzen sonrası da sportif başarıya odaklandık. Şampiyonluk kazandık. Ve şuan yine şampiyonluk yolundayız. Şehir bize sahip çıktı ancak şehirden kastım bizim dostumuz olan esnaflar. Bununla birlikte camia olarak iyi kenetlendik. Birlik beraberlik sağladık. Bizim hedefimiz en yukarı oldu. Şunu da belirtmek isterim, Süper lige çıktıktan sonra kimse küme düşmemeye oynayan bir takım göreceğiz diye düşünmesin. Bizim hedefimiz hep en yüksekler oldu ve olacak. Bundan önceki yıllar gibi sadece sezonu kurtarma için mücadele olmayacak. Üstleri hep zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Mehmet Yiğiner’e geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulda Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Murat Kaynak’ın çektiği fotoğrafın tablosu hediye edildi.