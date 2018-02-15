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Fenerbahçe'de istifa depremi
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FENERBAHÇE'DE İSTİFA DEPREMİ

Fenerbahçe'de istifa depremi

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de tüm İstanbul bölge sorumluları, gece yarısı gönderdikleri bir bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderilen mektupta sorumlular Ali Koç'u desteklediklerini bildirdiler. 

Açıklamada, "Bizler menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE'MİZİN önüne koymayan insanlar olarak, uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul İli Bölge Sorumluluğu görevlerimizden istifa ediyoruz" sözlerine yer verildi.

İşte o bildiri:

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