Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.00 Balıkesirspor Baltok-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
18 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediye)
15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
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