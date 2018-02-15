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Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 22. HAFTA HEYECANI

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Altınordu-Samsunspor ve MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakalarıyla başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)

18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

17 Şubat Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.00 Balıkesirspor Baltok-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

18 Şubat Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediye)

15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

18.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

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