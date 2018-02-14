Şanlıurfaspor 0 - A. Selçukspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Şanlıurfaspor ile A. Selçukspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-0 kazandı.
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım (79' Sercan Kaya), Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Hüseyin Kala, Artun Akçakın, İsmail Güven (46' Oğuzhan Türk), Muhammed Gönülaçar, Feridun Kıroğlu, Yasin Ozan (46' Mehmet Albayrak)
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Savaş Polat, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş (60' Kadir Kaan Özdemir), Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak, İbrahim Serdar Aydın (79' Alpay Cin), Onurcan Güler, Ayberk Altan, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay (84' Süleyman Türkeş)
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Murat Altan, Hasan Erdoğan, Lütfullah Aslan
Goller: DK 39: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 48: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 48: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 51: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 61: Savaş Polat (A. Selçukspor), DK 80: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 89: Sercan Kaya (Şanlıurfaspor)
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