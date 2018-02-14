﻿
Şanlıurfaspor 0 - A. Selçukspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞANLIURFASPOR 0 - A. SELÇUKSPOR 2

Şanlıurfaspor 0 - A. Selçukspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Şanlıurfaspor ile A. Selçukspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-0 kazandı.

321 Okunma

Şanlıurfaspor 0 - A. Selçukspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Şanlıurfaspor ile A. Selçukspor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-0 kazandı.

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım (79' Sercan Kaya), Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Hüseyin Kala, Artun Akçakın, İsmail Güven (46' Oğuzhan Türk), Muhammed Gönülaçar, Feridun Kıroğlu, Yasin Ozan (46' Mehmet Albayrak)

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Savaş Polat, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş (60' Kadir Kaan Özdemir), Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak, İbrahim Serdar Aydın (79' Alpay Cin), Onurcan Güler, Ayberk Altan, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay (84' Süleyman Türkeş)

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Sinan Dereci, Murat Altan, Hasan Erdoğan, Lütfullah Aslan

Goller: DK 39: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 48: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 48: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 51: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 61: Savaş Polat (A. Selçukspor), DK 80: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 89: Sercan Kaya (Şanlıurfaspor)

﻿

Fatih Karagümrük 2 - Şanlıurfaspor 0
A. Selçukspor 0 - K.Maraşspor 0
Z. Kömürspor 0 - A. Selçukspor 0
Şanlıurfaspor 2 - Altay 1
Z. Kömürspor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Şanlıurfaspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿